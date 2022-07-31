Передвижение по дорогам, ведущим в Лавру, приостановлено.

В Святогорской лавре, что находится на берегу реки Северский Донец Донецкой области, остаются около 450 человек.

Об этом рассказал председатель Святогорской военной администрации Владимир Рыбалкин, пишут Новости Донбасса.

"Сейчас административный центр территориального общества оккупирован. Это город Святогорск. В трех селах продолжаются бои. Это Богородичное, Краснополье и Мазановка. Но все последние села находятся под периодическими обстрелами. Они полностью подконтрольны Украине", - рассказал он.

В самой громаде остается около 1000 жителей из 2068. Сейчас местные власти не могут определить график эвакуации, потому что поселки находятся под периодическими хаотическими обстрелами.

"Могу сказать, что в Лавре сейчас около 450 человек осталось, было еще три недели назад больше. Через три недели нам удалось вывезти около 150 человек… В настоящее время приостановлено передвижение по дорогам, ведущим в Лавру. Решаются вопросы дальнейшей эвакуации, маршруты, гуманитарная помощь для Лавры", - отметил он.

Напомним, 1 июня российские войска обстреляли территорию Святогорской лавры. Погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара, также несколько священников получили тяжелые ранения.

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