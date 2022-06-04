Святогорскую лавру обстреливают не впервые.

Глава Донецкой области Павел Кириленко прокомментировал обстрел российскими оккупационными войсками Святогорской лавры и пожар во Всехсвятском ските.

"Святогорская лавра снова под российским огнем - сегодня россияне уничтожили Всехсвятский скит. Этому скиту более ста лет. Он был освящен в 1912 году. Его уже разрушали во времена коммунистического тоталитарного режима, разрушили теперь во второй раз. Россияне уничтожают все, до чего могут дотянуться, несмотря ни на какие культурные связи", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Святогорская лавра, что находится в каноническом единстве с московским патриархатом, уже не впервые под обстрелом.

"Ранее россияне уже убили четырех служителей лавры и тяжело ранили еще четверых. Все это делается с одобрения Московского патриарха Кирилла и русского народа. Уничтожить украинскую культуру - это стратегическая цель россиян. И только совместными усилиями всего цивилизованного мира их можно остановить", - отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что Россия должна быть исключена из ЮНЕСКО и всех культурных организаций.

"Российские деятели должны стать нерукопожатными во всем мире. От этого зависит спасение тысячелетнего культурного наследия", - подчеркнул Кириленко.

Напомним, 1 июня Россия обстреляла Лавру в Святогорске, в результате чего погибли 2 монаха и монахиня. Еще 5 человек получили тяжелые ранения. Позже один из тяжело раненых скончался.

9 мая несколькими ракетными ударами оккупанты разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры.

4 июня в УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на Всехсвятский скит. В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры.

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