Самому младшему эвакуированному исполнилось всего несколько дней.

С территории Святогорской Лавры в Донецкой области удалось эвакуировать группу мирных жителей.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Усилиями ГУР МО, при участии народных депутатов Украины, с территории Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей. Это семья, которая укрывалась в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом, самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла выехать пара пожилых людей - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что сейчас все они находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 дети, в том числе четверо младенцев", - отметили в ГУР.

Напомним, 1 июня территория Святогорской лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священников получили тяжелые ранения.

13 марта стало известно, что Святогорская лавра была повреждена в результате авиаудара российских оккупантов.

Лавра - это название некоторых монастырей, имеющих особое историческое и духовное значение. В Украине статус лавры имеют четыре монастыря - Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская, Уневская. В РФ такой статус имеют только два монастыря.

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