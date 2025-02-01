Продолжается разбор завалов.

В подконтрольной Силам обороны Суджи Курской области продолжается разбор завалов после удара РФ по интернату с гражданскими. По состоянию на 22:00 известно уже о 4 погибших.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что там продолжают работать военнослужащие военной комендатуры на территории РФ.

"В ходе работ по расчистке завалов спасены и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 – находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека – погибли", – говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что тех лиц, которые нуждаются в дополнительной медицинской помощи, оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины.

Удар РФ по Судже

1 февраля российские войска нанесли удар по Судже Курской области. Этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины. Как сообщил представитель комендатуры ВСУ в городе Суджа Алексей Дмитрашковский, армия нанесла удар по школе-интернату, в результате чего под завалами оказались 95 человек. Большинство являются лицами пожилого возраста, а также не в состоянии самостоятельно передвигаться.

По данным Генштаба ВСУ, россияне ударили по интернату управляемой авиабомбой. Причем в России знали, что там находились только гражданские - люди готовились к эвакуации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, подчеркнул, что россияне разрушили здание несмотря на то, что там были десятки гражданских. Он добавил, что так же РФ воевала в Чечне, убивала гражданских в Сирии, и так же она атакует гражданское население Украины.

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