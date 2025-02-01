Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

Российские оккупанты ударили по школе-интернату в Судже, что в Курской области. Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ в городе Суджа Алексей Дмитрашковский.

"Сегодня 1 февраля 2025 года, в 17:54 вооруженные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернату города Суджа. 95 человек оказалось под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей", - отметил он.

По словам Дмитрашкивского, большинство этих людей пожилого возраста и не в состоянии самостоятельно передвигаться.

"Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисково-спасательные работы", - добавил спикер.

По информации Генштаба ВСУ, Россия нанесла удар со своей авиации управляемой авиабомбой.

"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские - местные жители, среди которых женщины и дети. Сейчас делается все возможное для спасения уцелевших", - отметили в сообщении.

В Генштабе отметили, что этот удар является очередным военным преступлением РФ, которое направлено против мирного населения.

"Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан. За каждое военное преступление террористы обязательно понесут ответственность", - заверили в сообщении.

Российские обстрелы - последние новости

Как писал УНИАН, 1 февраля Россия нанесла удар по многоэтажке в Полтаве, в результате чего погибли 8 человек, среди которых один ребенок. По словам спасателей, поиск людей под завалами продолжается.

Также сообщалось, что 31 января российские оккупанты ударили по Одессе ракетами, в результате чего был поврежден известный отель. Кроме того, из-за вражеской атаки есть пострадавшие.

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