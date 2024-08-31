Сообщается, что из около 5 тысяч местных в городе осталось около двухсот человек.

Несмотря на то, что город Суджа Курской области РФ находится в тылу, россияне стирают его с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами (УАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

"Уничтожают своих же", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 августа российская бомба попала в местный детский сад, кроме того, вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе.

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"Из около 5 тысяч местных в городе осталось около двухсот гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные. Подавляющее большинство оставшихся - люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что "власть ни о чем не предупреждала: нас здесь бросили", - сообщили в ВСУ.

Также сообщается, что на днях представители новой украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде.

"Ранее благодаря нашим военным данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями. Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные".

Напомним, ранее сообщалось, что, потеряв контроль над городом Суджа в Курской области РФ, российские войска принялись бить по нему всем, чем могут дотянутся. Так оккупанты якобы хотят выбить ВСУ, однако на самом деле стреляют по своим людям, их домам и архитектурным достопримечательностям.

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