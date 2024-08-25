Активно работают FPV-дроны, "Ланцеты", ZALA, Supercam, отметил военный.

Потеряв контроль над городом Суджа в Курской области РФ, российские войска бьют по нему всем, чем могут дотянутся. Так оккупанты якобы хотят выбить ВСУ, однако на самом деле стреляют по своим людям, их домам и архитектурным достопримечательностям, говорится в сюжете Новости.LIVE..

"Российские военные применяют и УАБы, и системы РСЗО для того, чтобы якобы выбивать украинских военных с позиций, которые заняты, вместо этого попадают в памятники архитектуры, по помещениям. Очень сильно работают FPV-дроны, "Ланцеты", ZALA, Supercam", - рассказал офицер ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Отмечается, что и по памятнику Ленину на одной из площадей города сработал так называемый friendly fire.

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Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Операция ВСУ в Курской области сорвала планы России оккупировать Сумы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский:

"Следующий их шаг был, и они уже все подготовили – на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы раньше это смогли сделать".

По его словам, перед этим ВСУ сорвали планы РФ оккупировать Харьков.

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