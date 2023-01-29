Артиллеристы наносили огневое поражение по российским захватчикам.

Морские пехотинцы за минувшие сутки уничтожили танк, хранилище с боеприпасами, а также ликвидировали 7 российских оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр Командования Военно-Морских сил ВСУ. Окончательные потери российского врага уточняются.

"За прошедшие сутки, 28 января, морские пехотинцы уничтожили 1 танк, 1 БМП (бронированная машина пехоты - УНИАН), хранилище с боеприпасами и 7 оккупантов", - говорится в сообщении

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Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам.

Война в Украине - потери у россиян

Как сообщал УНИАН, согласно данным Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки 28 января ликвидировали еще 650 оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери среди личного состава россиян составили 126160 человек.

В целом известно, что враг постоянно теряет живую силу. Например, вчера стало известно, что дрон СБУ сбросил "гостинцы" к оккупантам, пока те рыли окоп. В результате "минуснулось" немало россиян.

А в Новоайдаре Луганской области уничтожен госпиталь, в котором лечили раненых российских захватчиков. Десятки оккупантов ликвидированы.

Ранее в новогоднюю ночь, по данным британской разведки, в оккупированной Макеевке Донецкой области российские войска потеряли более 300 солдат. Тогда украинские военные подали к "праздничному столу" российских "мобиков" в местном ПТУ хорошую порцию взрывчатки.

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