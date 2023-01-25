По противникам били артиллеристы, отметили в ВМС ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за сутки, 24 января, уничтожили боевую машину пехоты и десять оккупантов.

Артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины били по захватчикам, окончательные потери врага уточняются, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки... морские пехотинцы уничтожили БМП и десятерых оккупантов", - говорится в сообщении.

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24 января в ВМС ВСУ поделился, что 23 числа морпехи ликвидировали вражескую боевую машину пехоты и 21 противника.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

Генштаб ВСУ сообщил, что утром 25 января враг пытался наступать на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Возле ряда населенных пунктов на Донбассе наши воины отразили атаки противника.

Позже стало известно, что защитники Украины вышли из Соледара, поскольку россияне сравняли его с землей. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что наши воины продолжают удерживать Бахмут.

На Донбассе россияне понесли огромные потери. Общие потери России в Украине уже составляют около 123 тысяч 80 человек.

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