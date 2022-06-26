Выйти на границы Луганской и Донецкой областей оккупантам будет очень непросто.

Разведка Британии считает, что армия РФ достигла успеха, захватив Северодонецк, но выйти на границы Луганской и Донецкой областей оккупантам будет очень сложно.

Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре министерства обороны Британии.

По их данным, ВСУ вышли из Северодонецка.

"Захват Россией города является значительным успехом в рамках ее уменьшенных целей войны (выхода на границы Донецкой и Луганской областей). Это важный промышленный центр и он имеет стратегическое расположение на Северском Донце. Однако это только одна из ряда непростых задач, которые России придется выполнить для захвата всего Донбасса. Это в том числе наступление на Краматорск и поддержание основных цепочек снабжения в Донецк", - пишет разведка Великобритании.

Ранее экс-командующий Сухопутных сил в Европе Марк Гертлинг спрогнозировал нокаут от ВСУ по фашистам. Также россияне стремятся перебросить на Донбасс немалое количество резервных подразделений.

Борис Джонсон заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление рашистов затормозится из-за нехватки ресурсов. В то же время глава правительства Великобритании предупредил, что стоит "приготовиться к длительной войне".

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