Андрей Пионтковский отметил, что путинские прихвостни будут пытаться избежать ответственности.

Путинские приспешники будут пытаться избежать ответственности за военные преступления. Международное сообщество уже приступило к разработке механизма для трибунала над российскими военными преступниками.

"В Берлине прошла встреча министров юстиции "Большой восьмерки", что имеет непосредственное отношение к вопросу о настроениях в Кремле. Эта встреча с создана для обсуждения практической плоскости создания международного трибунала над главными российскими военными преступниками. На встречу приглашен обвинитель международного уголовного суда. Он как раз был недавно несколько раз в Киеве. Там принцип такой, что международный уголовный суд будет заниматься рядовыми преступниками, сотнями тех преступлений, которые совершены в Буче, Изюме, Херсоне и других городах", - рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, будет создан специальный трибунал над главными преступниками - над военно-политическим руководством России

"Министр юстиции Германии, отвечая на вопрос о том, как военных преступников доставят на скамью подсудимых, сообщил, что они будут арестованы, если окажутся за пределами России или после поражения Москвы они будут выданы по условиям мирного соглашения", - объяснил эксперт.

При этом он указал, что вопрос о победе Украины и поражении России уже не рассматривается, а рассматриваются технические детали предания суду преступников.

"Российским военным преступникам будет проще отползти от трибунала без Путина, потом что он в этом плане уже безнадежен. У остальных будет возможность сказать, что они убрали Путина, что они сделали громадную услугу всему человечеству и будут просить пойти им на встречу и предоставить мягкие условия капитуляции. Уже начинается гонка пауков за освобождение от ответственности", - подытожил Пионтковский.

Трибунал для российских военных преступников - что известно

Российских военных преступников, а также руководство РФ ожидает трибунал за зверства в Украину. Россияне на временно оккупированных территориях устраивали пыточные, насиловали и убивали местных жителей, а также зафиксированы свидетельства массовых зверств и депортаций.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак сообщил о систематических военных преступлениях россяин в Украины.

В свою очередь организация Amnesty International обвинила РФ в преступлении против человечества в связи с насильственной депортацией и фильтрацией мирных жителей.

Кроме того, Москву считает ответственной за военные преступления в Украине и ООН. При этом Киев сотрудничает с иностранными партнерами для создания специального международного трибунала для российских военных преступников.

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