Запущен глобальный процесс юридической ответственности за массовые убийства украинцев россиянами, отметил Михаил Подоляк.

Встреча министров юстиции стран G7, на которой обсудят расследования преступлений российских военных в Украине, свидетельствует о подготовке к трибуналу над кремлевским диктатором Владимиром Путиным и его подельников.

Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, запущен глобальный процесс юридической ответственности за массовые убийства украинцев россиянами.

По его словам, Россия уже везде изгой, она буквально "выводится за скобки европейского сообщества в целом".

"Следующий этап чрезвычайно важный. Это, безусловно, консультации министров юстиции ключевых стран, в том числе США и Великобритании. Эти страны определят юридическую канву, по которой Россия обязательно пройдет, – отметил Подоляк. – И при этом Путин выходит и хихикает, продолжает хихикать и рассказывать о том, что он будет дальше выполнять все цели "специальное военной операции"… Вот этот хихикающий субъект обязательно должен пройти через невыносимую процедуру судебных процессов и в рамках специального трибунала".

Советник главы ОПУ назвал Путина "царем, который управляет Россией методами брутального насильника":

"Он сначала изнасиловал собственную страну, а теперь пришел изнасиловать Европу через Украину… Все это должно пройти через обязательную процедуру децаризации Российской Федерации. Военные преступники обязательно будут наказаны в полном объеме".

Встреча министров юстиции G7: что сообщалось

На днях стало известно, что министры юстиции стран G7 встретятся 28 ноября в Берлине. Они планируют обсудить меры, которые позволят эффективнее расследовать военные преступления России в Украине.

Стоит отметить, что такая встреча состоится впервые.

Как известно, в G7 сходят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.