Как результат – ликвидировано 7 вражеских грузовиков с боеприпасами и 2 автомобиля охраны

Военнослужащие ВСУ провели успешную спецоперацию по ликвидации военной техники оккупантов вблизи российских границ.

Об этом сообщил командир отряда ССО "Азов Харьков" Анатолий Сидоренко.

Выдвинувшись в район выполнения задачи, "азовцы" установили цели и навели на них артиллерию, в результате удара которой было уничтожено 7 грузовиков с боеприпасами и 2 автомобиля охраны оккупантов.

Добавим, что боевое подразделение "Азов Харьков" было официально сформировано в конце мая. В его состав входят преимущественно харьковчане, в том числе те, кто встал на защиту Украины в 2014 году.

Россияне, вероятно, создают условия для наступления на Харьков

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW). Российская армия в течение нескольких месяцев удерживала позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи и может использовать эти два района как плацдармы для наступательной операции.

Впрочем, как отмечают эксперты, крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковская область или Харьков, учитывая темпы продвижения русских на Донбассе и проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением.

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