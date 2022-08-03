Военнослужащие ВСУ провели успешную спецоперацию по ликвидации военной техники оккупантов вблизи российских границ.
Об этом сообщил командир отряда ССО "Азов Харьков" Анатолий Сидоренко.
Выдвинувшись в район выполнения задачи, "азовцы" установили цели и навели на них артиллерию, в результате удара которой было уничтожено 7 грузовиков с боеприпасами и 2 автомобиля охраны оккупантов.
Добавим, что боевое подразделение "Азов Харьков" было официально сформировано в конце мая. В его состав входят преимущественно харьковчане, в том числе те, кто встал на защиту Украины в 2014 году.
Россияне, вероятно, создают условия для наступления на Харьков
Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW). Российская армия в течение нескольких месяцев удерживала позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи и может использовать эти два района как плацдармы для наступательной операции.
Впрочем, как отмечают эксперты, крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковская область или Харьков, учитывая темпы продвижения русских на Донбассе и проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением.