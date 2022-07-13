Среди уничтоженной техники, в частности, три легковых автомобиля, 7 единиц боевых машин пехоты БМП-2 и два танка Т-72Б3 россиян.

На Харьковщине вражеская армия сократилась на 37 рашистов и сразу 9 единиц военной техники. Это результат успешной операции бойцов полка специального назначения "Азов".

Об этом сообщается в телеграм-канале ССО "Азов" Харьков.

Среди уничтоженной техники, в частности, три легковых автомобиля личного состава, 7 единиц боевых машин пехоты БМП-2 и два танка Т-72Б3 россиян.

На видео ниже – фрагмент уничтожения одной из единиц вражеской техники оккупантов высокоточным попаданием артиллерии.

Ранее бойцы 2-го батальона ССО "Азов" показали уникальные кадры охоты на трофейную технику оккупантов. Объясняется, что сначала аэророзведка обнаруживает скрытый в зарослях российский танк, после чего происходит стратегическое планирование и выезд боевой группы на место под прикрытием ночи.

Также Служба безопасности Украины делилась эффектными кадрами боевой работы наших дронов по позициям российских захватчиков. В целом ударные дроны СБУ ликвидировали два танка Т-80, один танк Т-72 и боевую машину пехоты БМП-2.

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