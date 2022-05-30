Сегодня официально сформировано подразделение ССО "Азов".

В Харькове создали новое подразделение "Азова".

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил командир разведдиверсионного подразделения Kraken Константин Немичев.

"Сегодня в Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать на Харьковщине и освобождать нашу землю от оккупантов", - написал он.

По словам Немичева, командиром нового подразделения назначен Анатолий Сидоренко.

Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали из "Азовстали".

18 мая советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена на российских военнопленных.

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