Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности.

Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, сможет ли она привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы оказать Украине немедленную поддержку, поскольку более крупный пакет помощи по-прежнему застопорился в Конгрессе.

Как пишет Bloomberg, финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели добились небольших территориальных успехов.

"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают яростные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины. Но возможное финансирование ничтожно по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил санкционировать Конгресс, а чиновники Белого дома ранее недооценивали свою способность использовать дополнительные ресурсы на благо Украины", - сказано в материале.

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Окончательное решение пока не принято, сказал один из собеседников издания.

Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности, и его помощники по-прежнему полагают, что, если спикер поставит законопроект на голосование, он будет принят подавляющим большинством голосов, сообщил представитель Совета национальной безопасности.

Проблемы с предоставлением помощи Украине

В конце января Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с нехваткой снарядов и уступает России в вооружении, и ей, возможно, придется нормировать ресурсы по всей линии фронта, которая простирается на 1500 километров.

Страны Европейского Союза в настоящее время работают над планом под руководством Чехии по поставке около 800 000 снарядов для Украины из стран, не входящих в ЕС, в ближайшие недели после того, как они не выполнили свое обещание предоставить Киеву миллион собственных артиллерийских снарядов.

По некоторым оценкам, Россия достигла артиллерийского и восстановительного потенциала примерно в 4 миллиона снарядов и импортировала сотни тысяч снарядов и других вооружений из Северной Кореи и Ирана.

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