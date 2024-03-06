Чешская Республика будет выступать в качестве посредника между правительствами, готовыми финансировать покупку боеприпасов, которые затем будут отправлены в Украину.

Союзники Украины почти собрали все средства на 800 000 артиллерийских снарядов. Снаряды могут быть поставлены в Украину в течение нескольких недель.

Как отмечает Bloomberg, точные сроки будут зависеть от контрактов и графиков поставок.

Чешская Республика будет выступать в качестве посредника между правительствами, готовыми финансировать покупку боеприпасов, которые затем будут отправлены в Украину. Президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, что его страна определила 500 000 снарядов калибра 155 мм и 300 000 снарядов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены в течение нескольких недель, если будут выделены деньги.

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Боеприпасы для Украины - детали

Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция поддерживают план Чехии по закупке боеприпасов за пределами Евросоюза, а Польша выразила заинтересованность. Ожидается,что на этой неделе состоится отдельное обсуждение деталей, в котором примут участие министры обороны и иностранных дел стран ЕС.

Германия решила присоединиться к инициативе Чехии, которая предусматривает закупку 800 000 боеприпасов для Украины. Об этом в Берлине заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрай

По оценкам, Украине требуется не менее 200 000 снарядов в месяц, чтобы продолжать борьбу. Среднесуточное использование снарядов в российских войсках может в три-пять раз превышать возможности украинских войск.

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