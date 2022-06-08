Вашингтон хочет помочь Украине улучшить прибрежную оборону.

Соединенные Штаты Америки работают вместе с международными партнерами над возможностью обеспечить Украину эффективными противокорабельными ракетами.

Представитель Белого дома поддерживает постоянные контакты с Киевом для удовлетворения запросов по оружию, пишет "Голос Америки".

"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее береговую оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные судна береговой обороны, мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем", - приводит издание слова официального представителя.

Ранее в Британии пообещали Украине поставить партию высокотехнологичных ракет Brimstone. Они должны помочь ВСУ деблокировать украинские порты.

Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна передаст Украине реактивные системы залпового огня M270. По данным СМИ, сначала Украина получит три системы.

Также сообщалась, что в новую помощь Украине от США войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.

А 4 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале подготовки украинских артиллерийских расчетов в Европе по применению РСЗО HIMARS и М270.

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