Остается угроза ракетных ударов по территории Украины с морского направления и высадки десанта и ДРГ на одесское побережье.

Россияне пытаются вернуть контроль на северо-западной части Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования.

Об этом говорится в сводке Военно-Морских Сил Вооруженных Сил на Facebook.

Отмечается, что в результате активных действий по поражению морских сил противника, корабельная группировка черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров.

Пытаясь восстановить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден изменить тактику - развернул в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный.

"Мы лишили черноморский флот РФ полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в "серую зону". Вместе с тем, противник перенял нашу тактику, и пытается вернуть контроль над северо-западной частью Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования",- сказано в сообщении.

В ВМС отмечают, что Россия, вероятно, использовала значительный объем современного ракетного оружия, и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которых достаточно для ударов по нашей территории.

"Остается угроза нанесения ракетных ударов с морского направления. С начала вторжения вражеские корабли и подводные лодки осуществили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. Сейчас интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей и судов", - сказано в сообщении.

По информации ВМС сохраняется и риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на одесское побережье, особенно в благоприятных погодных условиях летней поры.

Также отмечается, что на сегодня блокаду гражданского судоходства продолжают 30 кораблей и подводных лодок. После уничтожения трех десантных катеров типа "Раптор" и десантного катера типа "Серна", у РФ есть еще до 15 десантных катеров различного типа.

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