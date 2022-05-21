Британская ракета Brimstone класса "воздух-земля"/"земля-земля" способна поражать все известные типы брони.

Противокорабельные ракеты Brimstone, входящие в большой пакет помощи Украине от Великобритании, положительно "изменили динамику" хода событий на востоке Донбасса.

Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на советника министра обороны Бена Мурса.

По его словам, противотанковые ракеты несут серьезную угрозу "уязвимым" российским формированиям, даже если они находятся в нескольких милях от линии фронта.

Ранее в Минобороны Украины уже делились видео с удачным применением британских ракет. На кадрах видно, как украинские защитники филигранно поразили вражеские цели: обе единицы техники были уничтожены, одна из них разлетелась на части.

Что такое Brimstone

Британская ракета класса "воздух-земля" и "земля-земля", которая способна поражать все известные типы брони. Этими ракетами британцы еще до российского вторжения хотел вооружить ракетные катера, которые в кредит планировал построить для Украины. Но теперь Brimstone в максимально сжатые сроки установили на легкое наземное шасси, превратив в береговой ракетный комплекс.

В чем ее преимущества

В высокой точности. В радиусе действия 20-60 км. В сверхзвуковой скорости. Еще одна особенность ракеты – возможность залпового пуска, когда каждая ракета наводится на свою отдельную цель.

Есть ли у агрессора схожие аналоги

Нет. Как и возможности их сбивать. Танкисты узнают о залпе уже тогда, когда вокруг начнут взрываться танки.

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