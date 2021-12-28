Страны Запада работают над дипломатическим сдерживанием России, ведь война для всего цивилизованного мира не является желанным сценарием развития событий.

В США понимают существование угрозы украинскому суверенитету и не готовы им поступаться.

Об этом в интервью LB.ua рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, Украина, США и другие страны Запада сейчас совместно работают над дипломатическим сдерживанием России.

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад - работаем над вариантом "А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому все активно готовятся", - сказала Маркарова.

По ее словам, США активно обращаются к России с тем, чтобы сфокусироваться на дипломатическом урегулировании, и демонстрируют Кремлю, что есть и другой путь.

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"Для США и всего цивилизованного мира война не является желанным сценарием развития событий. В то же время есть понимание того, что есть угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться", - отметила Маркарова.

Дипломат также подчеркнула, что о" компромиссах" с Россией речь не идет.

"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о России и Украине. Также не было никаких разговоров с нами относительно того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений. Как раз наоборот: Соединенные Штаты и Украина ищут дипломатическое решение проблемы, однако мы четко понимаем, кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать", - сказала Маркарова.

Как сообщал УНИАН, очередные переговоры между США и Россией должны состояться 10 января. В частности они будут посвящены вопросу о ситуации вокруг Украины и контроля над вооружениями.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия столкнется с огромными последствиями, если решит проявить новую агрессию против Украины. Отвечая на вопрос о требованиях России по безопасности в Европе, Энтони Блинкен заявил, что у США и Европы также есть свои принципы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Россия готовы к диалогу через различные каналы. При этом добавив, что пока не планируется новой личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

17 декабря МИД России опубликовал "проект соглашений" с НАТО и США о взаимных "гарантиях безопасности". От альянса требуют гарантий дальнейшего нерасширения на восток и неприятия в члены Украины и Грузии.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть "самой разнообразной".

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