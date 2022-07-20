Он предупредил, что предстоящая подготовка украинских летчиков – это сложный вопрос, требующий учета многих факторов.

США и союзники начали изучать возможность обучения украинских пилотов, чтобы потенциально помочь Украине создать обновленные Военно-воздушные силы.

Об этом в коментарии Reuters сказал начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Американский военный отметил, что дискуссии в армии США и их союзников продолжаются и речь идет о долгосрочном плане того, как построить воздушные силы, которые понадобятся Украине в будущем.

Комментарии Брауна прозвучали через несколько дней после того, как законодатели в Палате представителей поддержали решение, которое позволит выделить $100 млн на освоение украинских пилотов и техников боевых самолетов США.

При этом Браун отказался говорить о сроках или о том, какие типы западных самолетов лучше всего подходят Украине.

Но он подчеркнул, что предстоящая подготовка украинских летчиков – это сложный вопрос, нуждающийся в учете военного положения и возможности Киева выводить пилотов из боевых действий для прохождения длительного обучения.

Отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться украинскому пилоту, чтобы перейти на американские истребители, Браун отметил, что американский пилот может учиться на новом типе самолета 2-4 месяца.

"Переход от советской системы будет немного тяжелее", - сказал он.

Браун сказал, что в этом вопросе Украина может обратиться к странам-членам НАТО, имеющим опыт перехода от авиации советских времен к западным системам.

Как сообщал УНИАН, 16 июля военный эксперт Олег Жданов заявил, что в настоящее время нет очереди из желающих стран предоставить Украине истребители F-15, F-16 , хотя перспектива получения этих самолетов есть.

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