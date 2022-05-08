A-10 Thunderbolt II – легендарный штурмовик, разрабатывавшийся для уничтожения бронетанкового нашествия.

Разговоры о необходимости поставки американских штурмовиков А-10 в Украину впервые прозвучали еще в начале марта в самих США на уровне публикаций заявлений бывших функционеров Белого Дома.

В это время рашиская армия рвалась через Украину огромными колоннами, длина которых доходила до 60 км. Для штурмовика A-10 это была фантастическая цель, потому что именно для уничтожения советских танковых колонн он и создавался в начале 70-х годов.

Но, после того, как уже в ближайшее время "маховик" ленд-лиза для Украины начнет свою работу, поставки этих самолетов становятся несколько реалистичнее, но, конечно, остается вопрос целесообразности.

Боевые возможности штурмовика A-10

В отличие от таких самолетов, как тяжелые истребители-бомбардировщики F-15 или массовые легкие F-16, штурмовики – это очень узкоспециализированные машины. Их предназначение - нанесение ударов по переднему краю войск противника и непосредственная воздушная поддержка наземных подразделений.

Для этого штурмовики конструируют максимально живучими, бронированными и вооруженными "до зубов", отводя все остальные параметры на второй план. Именно таковым является и A-10, который стал апогеем такого функционального подхода от конструкторов из Fairchild Republic.

Во-первых, фактически весь самолет собран вокруг своего главного оружия – 30-мм автоматической пушки GAU-8 Avenger, которая весит 1,8 тонны. Она имеет темп стрельбы в 3900 выстрелов в минуту и ​​в секунду выпускает 65 снарядов, которые могут пробивать танки на расстоянии до 1,2 км. Именно эта пушка при стрельбе издает "визитку" A-10 – звук Brrrrrrttt.

Но это далеко не единственное оружие штурмовика, потому что кроме него он еще может нести до 7,2 тонн оружия на 11 узлах подвески. В первую – высокоточные противотанковые ракеты AGM-65 Maverick с дальностью пуска до 28 км, реактивные снаряды, а также высокоточные и обычные бомбы.

За любое описание оружия лучше всего говорит реальная статистика его применения. В случае с A-10 - операция "Буря в пустыне", при которой эти штурмовики уничтожили 900 танков, 1200 артиллерийских систем и 2000 других машин. Эти данные приблизительны, потому что банально было не до точного подсчета. Штурмовики бросали в бой почти без перерывов благодаря сверхвысокой летной готовности, которая оказалась выше на 20-40%, чем у других самолетов.

Живучесть штурмовика A-10

Когда говорят о живучести штурмовика A-10, то необходимо понимать, что подразумевается возможность машины вернуться на базу на одном двигателе, с половиной хвостового оперения, одним рулем высоты и половиной крыла. И это не везение, это просто заложено в конструкцию самолета.

Далее, все системы управления в нем зарезервированы трижды – две гидравлические и одна ручная на "тягах". Кабина и часть систем защищены от 23-мм орудий. Необычное расположение двигателей – тоже результат их максимальной защиты от огня с земли. Шасси, как-то неказисто торчащее – прагматическое решение на случай, если придется садиться "на пузо".

Напоследок, A-10 максимально прост в обслуживании самолет, не имеющий огромных требований к качеству взлетно-посадочных полос. И, конечно, в этих условиях места на изысканную элегантность и плавность обводов линий не осталось места. И если все остальные американские самолеты это разнообразные "орлы" и "ястребы", то A-10 носит название "бородавочник".

Отметим, что, несмотря на свой полугодовой возраст, A-10 будет нести службу как минимум до 2040 года. Для этого штурмовики регулярно проходят модернизации, а с усталостью конструкции боятся заменами элементов планера. Например, несколько лет назад все штурмовики получили новые крылья.

В то же время, для успешного использования A-10 в Украине сначала, как и в случае с ударным вертолетом AH-64 Apache, необходимо достичь преимущества в воздухе. А сделать это без полноценной противовоздушной обороны и западных истребителей – критически сложно. Также не стоит забывать, что A-10 никогда не экспортировался, а общее количество этих штурмовиков в США – 283 единицы, что для всей армии США не так и много.

Характеристики штурмовика A-10С

Экипаж : 1

: 1 Длина : 16,26 м

: 16,26 м Размах крыла : 17,53 м

: 17,53 м Максимальный взлетный вес : 22,7 т

: 22,7 т Максимальная скорость : 706 км/ч

: 706 км/ч Боевой радиус : 400 км

: 400 км Тяговооруженность : 0,36

: 0,36 Точек подвески : 11

: 11 Боевая погрузка : 7,26 т

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