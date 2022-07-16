Он отметил, что существует несколько препятствий на пути поставки Украине этих истребителей.

В настоящее время нет очереди из стран, желающих предоставить Украине истребители F-15, F-16 или аналогичные, хотя перспектива получения этих самолетов есть.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире YouTube-канала.

"Трудностей две. Первая: кто даст нам истребители F-16? Пока таких желающих я не вижу. Мы просим постоянно. Заканчивается уже пятый месяц войны. Мы просим эти самолеты. Но пока очереди из желающих нам предоставить самолеты F-15, F-16 или какие-то аналогичные, к сожалению, нет. Некоторые страны даже забыли, что они нам когда-то предлагали, но тогда мы отказались. Я имею в виду F-18, которые Канада нам предлагала несколько раз еще с 2014 года", - пояснил эксперт.

По его словам, вторая проблема заключается в том, что F-16 очень чувствительны при посадке и нуждаются в хорошей взлетно-посадочной полосе определенных размеров.

"Второй момент - по техническому состоянию F-16 требует более мягкой, более гладкой взлетно-посадочной полосы. В плане посадки машина очень нежная. Если наши самолеты, старые советские, были сделаны с довольно большим запасом прочности. И если помните, на учениях еще перед войной наши самолеты отрабатывали варианты посадки на шоссейную дорогу с твердым покрытием хорошего качества. И такие вопросы отрабатывались – взлет и посадка на шоссейную дорогу. Некоторые дороги даже строили именно из этого расчета. А F-16 нуждаются в хорошей ровной полосе определенных размеров с определенным техническим обеспечением", – рассказал Жданов.

Он также отметил, что чтобы такой истребитель летал, нужен пилот и команда из примерно 20 человек, кучей машин и принадлежностей, чтобы обслуживать машину, заправлять, ремонтировать, заряжать.

"Это целая логистическая цепочка технических работников, которые сопровождают одного летчика и один самолет. Это третий момент, который, наверное, самый сложный в организации боевой работы самолетов F-16, даже если они нам будут переданы", – выразил мнение эксперт.

"Я думаю, нам их передадут. Разговоры о передаче продолжаются, подготовка наших летчиков – разговор продолжается. Я так понимаю, технический состав будет учиться вместе с ними. Единственное – это перспектива не сегодняшнего дня, а, скажем, ближайшего полугода", – предположил Жданов.

Как сообщал УНИАН, 15 июля стало известно, что в Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов использованию истребителей F-15 и F-16.

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