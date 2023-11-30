Самому маленькому пострадавшему в результате российского обстрела всего 6 месяцев.

В четверг, 30 ноября, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Донецкую область. Под вражеским огнем оказался, в частности, Покровск.

Как рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" начальник Покровской НВА Сергей Добряк, это уже четвертый ракетный удар оккупантов по Покровску и общине за ноябрь. В результате атаки повреждены 10 многоквартирных и 36 частных домов, а также 2 сооружения коммунальной собственности.

"Первый вражеский удар состоялся в ночь на 30 ноября в 23:27, второй в 23:35. К сожалению, в результате ракетного удара по городу есть раненые, из них трое детей. Самому маленькому пострадавшему 6 месяцев. Каждый раз россияне бьют по обычной инфраструктуре города. Это террористический акт со стороны РФ", – добавил он.

Добряк подчеркнул, что российские оккупанты бьют по городу ракетами "Искандер" или С-300. Время подлета составляет 30 секунд, поэтому воздушная тревога часто срабатывает уже после "прилета".

Обстрелы Донетчины

Вечером 30 ноября россияне нанесли авиаудар по Торецку Донецкой области. Разрушен частный дом на 4 хозяина. Погиб один человек, трое – пострадали. ГСЧС и Нацполиция спасли из-под завалов двух человек.

Кроме того, в 10:30 россияне совершили обстрел Торецка, вероятно, из минометов. Ранены трое украинцев, которые ждали гуманитарную помощь. Отмечается, что 86-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 63 и 34 года доставили в больницу с осколочными ранениями. Последний находится в тяжелом состоянии.

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