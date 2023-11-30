Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Трое украинцев, которые ждали гуманитарную помощь, были ранены в результате обстрела российскими оккупационными войсками Торецка. Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, по данным следствия, сегодня, 30 ноября, в 10:30, оккупанты совершили, вероятно, минометный обстрел г. Торецка.

"Целью российских войск стал жилой квартал. От попадания средств поражения получили телесные повреждения трое гражданских, которые пришли получить гуманитарную помощь в админздание", - говорится в сообщении.

86-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 63 и 34 года доставили в больницу с осколочными ранениями. Последний находится в тяжелом состоянии.

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Отмечается, что взрывами были повреждены многоэтажные жилые дома. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры по данному факту осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Удары оккупантов по мирному населению

От обстрела со стороны российских оккупантов сегодня, 30 ноября, погибли три человека в селе Садовое в Херсонской области. Российская армия убила 59-летнюю женщину и двух мужчин, 1970 и 1956 годов рождения.

Кроме того, захватчики с беспилотника атаковали гражданских в Бериславе: 22-летний парень получил взрывную травму, контузию и ранение ноги, а у 37-летнего мужчины диагностировали тяжелое ранение шеи и головы.

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