Между ФСБ и разведкой конкуренция на выживание.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину, сразу две структуры страны-оккупанты занимаются "украинским вопросом".

Об этом в интервью Радио НВ заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Сейчас есть две структуры в РФ, которые занимаются непосредственно украинским вопросом. Это, конечно, ФСБ и работает Главное управление Генерального штаба РФ, бывшее Генеральное разведуправление. Они постоянно конкурируют. Политическая разведка РФ не причастна к украинскому вопросу, оккупированным территориям. Она работает извне. Имею в виду Службу внешней разведки под руководством того Нарышкина, которого Путин просто драл накануне вторжения. Прошу прощения за сленг, но по-другому не могу это выразить", - отметил эксперт.

По словам Ступака, между ФСБ и разведкой конкуренция на выживание.

"ФСБ и управление разведки постоянно конкурируют, кто первым добежит к своему шефу, к Путину, и доложит какую-то важную информацию. Кто первый что-то получил, кто первый предложил какое-то решение, погладили по голове и, возможно, орден дали. Это не новость: они так работают еще со времен Советского Союза, когда КГБ и все спецслужбы конкурировали друг с другом. А тут это выведено в такую квинтэссенцию, что, если кто-то не доложил вовремя, не скрывает ли он эту информацию, нужно его проверить. Это не просто здоровая конкуренция, а именно конкуренция на уровне выживания", - отметил эксперт.

Война в Украине и очередное заявление РФ:

20 августа 2022 года министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что решение о вторжении в Украину было принято якобы из-за "неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины".

Он также добавил, что "одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом, а Киев взял курс на вступление в НАТО". По это причине, объяснил Шойгу, президент Путин в феврале принял единственно верное решение о проведении "специальной военной операции".

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