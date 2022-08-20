По его словам, действия украинских властей, в частности, курс на интеграцию в НАТО, "создавали для России неприемлемую угрозу".

Министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу высказался о том, что решение о проведении "специальной операции" было принято якобы из-за "неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины".

Его слова цитирует пропагандистское издание ТАСС.

В субботу, 20 августа, во время выступления на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса Шойгу также повторил пропагандистский тезис о том, что "на протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан "ДНР" и "ЛНР".

Он также добавил, что "одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом, а Киев взял курс на вступление в НАТО". По это причине, объяснил Шойгу, президент Путин в феврале принял единственно верное решение о проведении "специальной военной операции".

"Россияне могут страдать, как никто другой", – заявил Шойгу перед войной

11 февраля, почти за две недели до полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу относительно возможных побочных последствий такого сценария, пишет WSJ.

На предупреждение Уоллеса о будущих санкциях и какой вред они могут нанести стране, Шойгу заверил, что "россияне могут страдать, как никто другой" и добавил, что им больше невмоготу "терпеть западную траекторию Украины".

Ранее источники Bloomberg рассказывали, с кем и как Путин принимал решение о вторжении в Украину. По информации журналистов, решение о вторжении было принято в узком кругу "ястребов" – главы Минобороны Шойгу, начальника Генштаба Герасимов и Секретаря Совета безопасности Патрушева.

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