Колонна российской техники состоит из бронетехники, танков, буксируемой артиллерии и других транспортных средств.

Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies демонстрируют, что российская военная колонна, достигшая окраин Киева, оказалась даже длиннее, чем предполагалось ранее.

Как сообщили в Maxar, колонна имеет длину более 40 миль (64 км). Ранее в понедельник Maxar сказали, что колонна заняла около 17 миль проезжей части.

Большая военная колонна состоит из бронетехники, танков, буксируемой артиллерии и других транспортных средств.

Maxar приписал обновленную длину конвоя дополнительным спутниковым снимкам, которые они собрали и проанализировали. Снимки, сделанные в понедельник поздним вечером, показывают, что колонна тянется от авиабазы Антонов — примерно в 17 милях от центра Киева — к северу от Приборска.

Чтобы было понятно, насколько далеко Приборск находится от украинской столицы – он находится ближе к украинско-белорусской границе и вышедшему из строя ядерному реактору в Чернобыле, чем к Киеву.

Компания отметила, что видела столбы дыма, поднимающиеся над домами к северу и северо-западу от Иванкова, недалеко от дорог, по которым движется колонна. В настоящее время неизвестно, что вызвало появление клубов дыма.

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