Баржа транспортировала военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста.

Морские дроны СБУ "Sea ВаЬу" поразили российские вертолеты, самолеты и баржу российских оккупантов в Керченской бухте - среди оккупантов есть убитые и раненые. Как сообщает пресс-центр СБУ, сейчас появились детали новой уникальной спецоперации Службы безопасности.

В частности, в ночь на 6 декабря группа морских дронов "Sea ВаЬу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить.

"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли огонь в ответ", - отмечают в спецслужбе.

Отмечается, что на новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

В сообщении говорится, что украинские военные перехватили российский радиообмен и его содержание свидетельствует о потерях оккупантов - на бортах вертолетов есть убитые и раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и требуют капитального ремонта.

Кроме того, дроны поразили баржу, которая транспортировала военную технику и оборудование россиян для ремонта Крымского моста, который оккупанты до сих пор тщетно пытаются привести в порядок после предыдущих подрывов.

"Sea Baby - это наша многоцелевая платформа, на которой может размещаться различное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. Главное, что она в очередной раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы на самом деле гораздо больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время", - отметили в 13 Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ.

Удары по агрессору в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, недавно в Керченском проливе работали украинские морские дроны, по данным "Крымского ветра", БПЛА совершили прорыв в Керченский пролив. Российские военные пытались их уничтожить с моря, с берега и с воздуха. Кроме того, речь шла о взрывах в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. Очевидцы в местных пабликах заявили, что со стороны Керчи на мосту образовалась огромная пробка.

Впоследствии в ВМС ВСУ заявили, что нанесли удары по российским целям, которые находились у побережья временно оккупированного Крыма. Военные сообщили, что во время атаки удалось уничтожить системы наблюдения россиян, которые они разместили на ранее захваченных газовых платформах.

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