Отмечается, что морские дроны пытаются прорваться в Керченский пролив.

В Керченском проливе работают украинские морские дроны. Из-за атаки россияне перекрыли Крымский мост.

Как сообщает "Крымский ветер", морские дроны осуществляют прорыв в Керченский пролив. Российские военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.

Кроме того, паблик сообщает о взрывах в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. Заиграла видно в Аршинцево.

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Канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что на Керчь продолжаются атаки морских дронов. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Очевидцы в местных пабликах заявляют, что со стороны Керчи на мосту образовалась огромная пробка. Атака морских дронов продолжается, взрывы раздаются с пяти утра.

Крымский мост - последние новости

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен. По его словам, это сооружение помогает уничтожать вражеские склады с оружием и российскую ПВО, которые находятся на полуострове.

Также сообщалось, что российские захватчики пытаются усилить защиту Крымского моста, используя дополнительные башни с ПВО. По словам журналистов, такие башни состоят из двух частей, а именно башня-трансформер с лестницей и металлический каркас.

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