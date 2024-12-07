Ранее сообщалось о работе украинских морских дронов в Керченском проливе.

Морские беспилотники ВМС ВСУ нанесли удары по российским целям, которые находились у побережья временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Военно-морских сил ВСУ.

Во время атаки удалось уничтожить системы наблюдения россиян, которые они разместили на ранее захваченных газовых платформах.

"Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории - достанем их везде", - заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Ранее УНИАН писал, что морские дроны нанесли удары по временно оккупированной Керчи на территории Крыма. Сообщалось о взрывах в районе судостроительного предприятия "Затока". Из-за атаки россиянам пришлось перекрыли Крымский мост.

Позже полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что для уничтожения Крымского моста надо задействовать не менее 3 различных типов оружия - баллистические ракеты ATACMS, крылатые ракеты и беспилотные катера.

Украинские морские дроны - что известно

Украина производит большое количество морских беспилотников, которые давно продемонстрировали свою эффективность в войне против россиян. Одной из наиболее интересных новинок стал дрон Stalker 5.0, который был представлен в июне этого года.

Его можно использовать, в частности, для разведки и патрулирования. Stalker 5.0 получил специальный отсек, благодаря чему он может доставлять Силам обороны воду, продовольствие или военное снаряжение.

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