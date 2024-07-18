В Черном море не остается безопасных мест для российского флота.

Украинские спецслужбы рассказали, что усовершенствованные дроны SeaBaby отныне могут нести более 1 тыс. кг взрывчатки и преодолевать расстояние более чем на 1 тыс. километров.

Представитель Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук говорит, что теперь они могут поражать цели в любой точке Черного моря. "Это означает, что убежище для российских кораблей в Новороссийске становится довольно условным. Означает, что выходить из этого убежища довольно опасно, потому что на такой дистанции их могут уже достать. Значит, что тактика должна сводиться фактически к укрытию в этом пункте базирования, в ожидании, когда туда начнут доставать не только дроны", - сказал он в эфире телемарафона.

В целом это означает, что в Черном море не остается безопасных мест для российского флота, однако противник все это учитывает. Как подчеркнул спикер, не следует думать, что россияне совсем спокойно относятся к этой опасности. Например, в море они в последнее время выводят, как правило, только подводные лодки.

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Если в акваторию выходит надводный ракетоноситель - для пуска крылатых ракет или межбазового перехода, то все делается невероятно быстро. Пример этого - обстрел с борта корабля "Адмирал Макаров", который в прошлый раз вышел с базы всего на час, чтобы отстреляться, и сразу вернулся в Новороссийск. "Потому, что там есть боновые заграждения, наблюдательные посты, возможность хотя бы как-то спрятаться", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что свои базы, в том числе в Новороссийске, россияне защищают с помощью авиационного патрулирования. "Авиационная составляющая распространена очень серьезно. Ее основная задача - это поиск и уничтожение дронов. Круглосуточно что-то висит в воздухе в определенном количестве", - рассказал спикер.

Он также признал, что у россиян тоже есть дроны. Они уже их применяли, но достаточно давно. Более того, противник из этого не делает тайны, даже в прошлом году демонстрировал в публичном пространстве. По словам Плетенчука, один из них - "Одуванчик", который выглядит, как переделанный гидроцикл.

Военный также не исключает, что оккупанты будут пытаться копировать украинские дроны, в том числе - Sea Baby. "Враг постоянно учится. Пытается копировать лучший опыт, лучшие практики, которые он испытал на себе. Поэтому следует ожидать, что рано или поздно они обязательно скопируют. Эту идею, технологии. И будут пытаться ее применить. Поэтому к этому надо относиться серьезно", - подчеркнул Плетенчук.

Морские дроны

Ранее СМИ сообщили, что украинские морские дроны уже умеют минировать морские пути кораблей РФ. Это помогло потопить четыре российских судна.

Так, украинские спецслужбы в течение длительного времени отслеживали маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, а затем отправили SeaBaby для установки двух мин.

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