Ранее сообщалось, что будущий специальный трибунал по преступлению агрессии Российской Федерации будет размещен в Гааге.

В Нидерландах представители 44 стран поддержали создание специального трибунала для привлечения к ответственности России за преступления против Украины. Свою позицию они выразили в декларации по итогам проходившей в Гааге 2 апреля конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, еще два года назад эту идею "все категорически отвергали". Год назад, по его словам, казалось, что работа над созданием спецрибунала погрязла в спорах между государствами.

Теперь же Кулеба уверен, что идея воплотится в жизнь, так как союзники Украины смогут найти все необходимые решения для этого: "Нам нужно сделать еще один толчок, чтобы это сделать".

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В декларации же указывается, что страны-подписанты преданы созданию специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии против Украины. Кроме того они приветствовали предложение Нидерландов принять такой спецтрибунал.

Спецтрибунал для России - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, 1 марта было подписано соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами. В документе указано, что будущий специальный трибунал по преступлению агрессии Российской Федерации будет размещен в Гааге.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква отметил, что раздел "Ответственность России" в этом документе "является лучшим и самым сильным из всех соглашений".

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