В Офисе президента говорят: раздел "Ответственность России" в этом документе "является лучшим и самым сильным из всех соглашений".

Будущий специальный трибунал по преступлению агрессии Российской Федерации будет размещен в Гааге. Об этом говорится в подписанном в пятницу, 1 марта, соглашении по безопасности между Украиной и Нидерландами, сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, раздел "Ответственность России" в этом документе "является лучшим и самым сильным из всех соглашений".

"В дополнение, документ имеет четкие положения по поддержке членства Украины в ЕС и НАТО; фиксирует механизм 24-часового реагирования за повторение военной агрессии против Украины; а также вопросы сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, экономического восстановления, противодействия гибридным угрозам, в сфере разведки и т.д.", - подчеркнул Жовква.

Он также отметил, что впервые соглашение по безопасности закрепило поддержку культурного наследия Украины - в частности, в рамках выполнения Гаагской конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Соглашения по безопасности Украины

12 января Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности. Договор формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Эта поддержка будет долгосрочной.

Соглашение предусматривает, что в случае российской атаки в будущем, Великобритания предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

16 февраля Украина подписала соглашения по безопасности с Францией и Германией. 23 февраля Украина и Дания подписали "гарантии безопасности" - эта скандинавская страна стала первой страной-подписантом, которая не является членом G7.

24 февраля президент Зеленский сообщил, что еще две страны подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности - Италия и Канада.

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