Общее число жертв в результате российского теракта увеличилось.

Начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил об увеличении жертв в результате ночной атаки БПЛА по Киевской области.

Как отметил глава ведомство в своем Telegram, спасатели достали из-под завалов общежития в Ржищеве еще одного погибшего. Им оказался 40-летний мужчина.

"Только что с пятого этажа разрушенного шахедами общежития достали еще одного погибшего во время ночной атаки дронов", - написал он.

По словам Небытова, украинец ночью проигнорировал сигналы воздушной тревоги, за что поплатился жизнью.

В Киевской области в результате атаки БПЛА есть попадания, погибли люди

Как известно, в ночь на 22 марта армия РФ запустила по Украине 21 дрон иранского производства. В результате ночной атаки БПЛА была разрушена гражданская инфраструктура в Киевской области.

В частности, утром городские власти и спасатели ГСЧС сообщили о частичном разрушении двух общежитий и городе Ржищев. Там обвалились 4-й и 5-й этажи. Известно о гибели трех человек. Еще 7 украинцев получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

По состоянию на 06:50 огонь пожарным удалось локализовать огонь на площади 330 кв. м. Сейчас спасательные службы продолжают работу на месте попадания БПЛА. Под завалами еще могут находиться люди.

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