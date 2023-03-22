По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений

Этой ночью Россия запустила смертоносные БПЛА "Shahed" в направлении столицы. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.

"Враг не прекращает атаки на Киев. Этой ночью страна-террорист вновь запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были барражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале

По его словам, по предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

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"За что должны в очередной раз благодарить наших телохранителей неба - сил противовоздушной обороны! Они настоящие герои!" - добавил начальник КМВА.

Воздушная тревога в ночь на 22 марта - что известно

В ночь на среду, 22 марта, в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами. Кроме того, предупреждения об опасности прозвучали в Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Ровенской, в Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В некоторых украинских регионах слышали взрывы, в большинстве случаев работала система ПВО.

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