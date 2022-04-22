Также в "новейших" ракетах используется навигационная система, которая была разработана в 1977 году.

"Современные" российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999 по 2013 года, а российские СМИ сообщали о них, как о гордости новейшего высокоточного оружия.

"Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной", - отметили в управлении разведки.

Так, проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101, показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями Советского союза.

Также в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М", которая была разработана в 1977 году.

"Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели. Вот такое оно – "АналоГовнет", - добавили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, Россия впервые применила в условиях реальной боевых действий "новейшие" ракеты "Х-101" в Сирии, запустив их с самолетов стратегической авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: