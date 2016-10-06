Россия впервые испытала в Сирии новейшие ракеты "Х-101"
17:35, 06 октября 2016Мир
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В ходе операции в Сирии Воздушно-космические силы РФ испытали новейшие ракеты "Х-101".
Многие российские образцы вооружения "прошли проверку" в Сирии / REUTERS
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
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"Самолёты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования "Х-101" с дальностью действия до 4,5 тыс. километров", - сказал Шойгу.
По его словам, многие российские образцы вооружения "прошли проверку в сложных условиях пустынной местности и в целом показали свою надёжность и эффективность".
Напомним, ранее Россия доставила в Сирию батарею зенитной ракетной системы С-300.
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