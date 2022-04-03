Воздушные силы продолжают бить по войскам и технике оккупантов.

В субботу, 2 апреля, украинские Воздушные силы поразили восемь авиационных целей российских военных.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Среди сбитого: два самолета (предварительно, истребители-бомбардировщики Су-34); один вертолет; один БпЛА; четыре крылатые ракеты.

"Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов", - отметили в командовании.

Кроме того, там показали фото российского вертолета, сбитого бойцами Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, ВСУ впервые в войне с РФ успешно применили Starstreak, который поражает цели тремя кинетическими дротиками.

А на Луганщине украинский десантник уничтожил командно-наблюдательный пункт РФ одним пуском с ПТРК.

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