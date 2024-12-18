Новобранцы часто не понимают, что такое FPV-дрон или Mavic.

Мотивации и подготовке новобранцев надо уделять больше внимания потому, что от этого зависят успехи ВСУ на фронте. Как рассказал командир батальона бригады "Буревій" Константин Вахрамеев, например, улучшить ситуацию на Купянском направлении могла бы лучшая подготовка личного состава. Нужно больше мотивировать военных к выполнению боевых задач. Среди бойцов есть те, кто не всегда готов работать на полную, и это частично связано со страхом из-за потери позиций или недостаточным уровнем подготовки.

"Солдат 2022 года и 2024-го - это два разных солдата. Тогда люди были готовы максимально выкладываться в выполнение задач. Сейчас немного уже приходится их заставлять выкладываться в задачах, и эта разница очень сильно влияет", - сказал комбат в интервью Hromadske.

Он говорит, что в его батальоне почти все - это мобилизованные, только 15% - контрактники. Когда есть время, обязательно проводятся тренировки: стрельбы из разных положений, стрельбы на ходу, добавляются физические нагрузки. Это важно, потому что стрельба на поле боя сильно отличается от тренировок - у бойца сбивается дыхание, руки работают иначе.

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"Стараемся проводить занятия вместе с ребятами, которые вышли недавно с позиций и могут рассказать о нюансах пребывания на позиции - какое должно быть противодействие дронам или сбросам", - пояснил военный.

Он добавляет, что новобранцы часто не понимают, что такое FPV-дрон или Mavic, слышат его звук и смотрят, пока он не упадет. Опытные же знают: если слышишь такой звук, надо немедленно прятаться.

Как добавляет Вахрамеев, на позиции обычно отправляют двух опытных бойцов и группу из 4-6 новых. Так новички учатся поведению в реальных боевых условиях. Большую роль играет первый бой. Обучение, каким бы качественным оно ни было, не покажет, как боец будет действовать во время настоящей схватки. Некоторые плохо проявляют себя на тренировках, но после успешного отражения штурма становятся лучшими бойцами. Других, наоборот, первый бой может психологически сломать, и они уже не могут вернуться на позиции.

"Есть такие, которые хорошо себя проявляли во время обучения, но первый бой сломал и они уже не могут повторно зайти на позиции. Такая основная проблема", - признает комбат.

Поэтому он пытается найти для людей другие должности. Если кто-то не может служить в пехоте, ему предлагают альтернативы: обучение на пилота, водителя БМВ, артиллериста или минометчика.

"Смотрим, кто хорошо копает. Такие люди тоже нужны, чтобы не одна пехота все делала, потому что у нас все возложено на нее: пехота воюет, пехота штурмует, пехота закрепляется, пехота идет к позициям пешком, пехота сама себе носит воду", - добавил Вахрамеев.

Что еще говорил Вахрамеев

Ранее УНИАН писал о командире батальона бригады "Буревій" Константине Вахрамееве, который рассказал, что необходимо усовершенствовать процесс пополнения подразделений.

Новая группа должна заходить полным батальоном, а не частями из разных подразделений. Сейчас часто происходит так, что батальон пополняется уже на поле боя: одна рота с одного места, другая - с другого, что приводит к отсутствию слаженности и взаимодействия между военными.

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