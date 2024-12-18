По словам военного, пополнение батальона непосредственно на поле боя приводит к отсутствию слаженности между военными.

После потерь, которые понес батальон на поле боя, его важно пополнять организованно - целым батальоном, а не частями из разных подразделений. Об этом в интервью hromadske заявил командир батальона бригады "Буревий" Константин Вахрамеев.

По его словам, новая группа должна заходить целым батальоном, а не частями из разных подразделений. Сейчас часто происходит так, что батальон пополняется уже на поле боя: одна рота с одного места, другая - с другого. Это приводит к отсутствию слаженности и взаимодействия между военными потому, что довозят новых бойцов без предварительного знакомства.

"Оно такое склеенное-слепленное: ни взаимодействия, ни слаженности нет... Это проблема, когда батальон понес потери и его пополняют на месте, как у меня. Мне довозят новых людей, и мне с ними приходится знакомиться уже здесь, на поле боя", - отмечает военный.

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Он объясняет, что такой подход неправильный. Чтобы подготовиться качественно, нужно время для учений, проведения тренировочных задач. Так можно было бы определить, у кого есть лидерские качества, какой уровень подготовки и тому подобное.

Во-вторых, по словам Вахрамеева, следует усилить медицинский отбор и учитывать возрастную категорию военных. Есть бойцы, которые физически не способны выполнять задачи по состоянию здоровья или из-за возраста и это - большая проблема.

Например, у нас есть военные старше 55 лет, а иногда и значительно старше. Такие люди могут быть отличными специалистами, но их физическая подготовка не соответствует требованиям боевых задач.

По мнению военного, следует установить возрастные границы для боевых подразделений - например, до 40-45 лет. Люди постарше могут выполнять задачи в тылу или на блокпостах.

"Было бы хорошо, если бы медосмотры были качественнее, и установить возрастные границы для подразделений, выполняющих задачи здесь, чтобы там было 40-45+. Те, что стоят на блокпостах в Киеве или Харькове, могут быть старшего возраста... Бывает, приедет пополнение, а там двое - 1980-х годов, двое - 1970-х, а есть еще старшие дяди, в возрасте. Он и специалист хороший, но выполнить задание ему труднее, чем молодому", - рассказал комбат.

Он считает, что ТЦК преследуют цель просто выполнить план и отправить людей на фронт. Однако это - неэффективно. Нужно изменить подход, давать возможность будущим военным выбирать специализацию, которая соответствует их способностям и физическому состоянию.

"Я бы как-то реформировал работу ТЦК, потому что мне кажется, что у них там задача - просто выполнить план и отдать мне их сюда. Ну так же оно не работает, потому что есть такие люди, что я не понимаю, куда их можно вообще поставить. Надо изменить подход, давать на выбор профессии, на которые будут идти люди", - подчеркивает Вахрамеев.

Также, по его словам, ощущается очень большая разница между гражданскими и военными. Впечатление - будто люди в мирных регионах живут в совершенно другой реальности. В городах на западе или в центре страны большинство даже не представляет, в каких условиях бойцы выполняют задачи. Они не знают, что такое 30 дней в посадке под постоянными обстрелами, как это - выдерживать штурмы ежедневно. Военный отмечает, что гражданские часто не понимают, какой ценой дается защита страны.

Военный врач-хирург раскритиковал работу ВВК

Врач-хирург, начальник медицинского пункта пограничной комендатуры быстрого реагирования (ПКБР) бригады "Гарт" Андрей "Кельт" заявил, что военно-врачебные комиссии пренебрегают состоянием здоровья военнообязанных в погоне за количеством мобилизованных.

По его словам, мобилизованные мужчины старшего возраста прибывают на фронт с "букетом" хронических заболеваний, который заработали за всю свою жизнь. И от того, что во время мобилизации им поставили штамп "годен", они не становятся здоровее. Они попадают в суровые погодные условия, под физическую нагрузку и просто физически не выдерживают службу в боевых подразделениях.

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