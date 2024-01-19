По словам Александра Литвиненко, Россию можно сдержать, если другие западные страны предоставят аналогичные гарантии.

Цели войны России в Украине - уничтожение Сил обороны Украины - остается неизменной. Несмотря на огромное преимущество в ресурсах, РФ почти два года не может выполнить эту задачу. Наряду с героизмом украинских военных и сплоченностью населения вокруг государства ключевую роль в этом сыграла поддержка Запада. Об этом в своей колонке для The Economist написал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

По его словам, именно эта поддержка усиливает глобальное измерение войны и делает невозможным достижение Россией "своих наполеоновских целей".

"Эти цели включают, прежде всего, аннексию украинских территорий, провозглашенных политическим руководством в Москве "историческими российскими землями", и создание политического образования, которое будет полностью зависеть от Москвы, чтобы управлять теми украинскими землями, которые нельзя непосредственно аннексировать", - пишет Литвиненко.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин надеется, что победа над Украиной поможет ему восстановить контроль над бывшими советскими республиками на принципах российского империализма, который предшествовал коммунистической эпохе и наступил после нее.

"В Кремле понимают, что если Украина рухнет, то будет легче вернуть другие бывшие советские республики. Если Украина выстоит, это вопрос времени, когда Россия потеряет влияние на Южный Кавказ и Среднюю Азию", - отмечает разведчик.

Он отмечает, что нападая на Украину, Россия считает, что она одновременно воюет с Западом.

"Господин Путин надеется на эффект домино. Он считает, что если Запад, и прежде всего Соединенные Штаты, потерпят сокрушительное поражение в Украине — второе такое унижение всего за несколько лет после беспорядочного выхода из Афганистана, — он быстро потеряет глобальное влияние", - пишет Литвиненко.

Он также отметил, что сегодня Украина способна дать отпор российской агрессии при адекватной военной и экономической поддержке Запада. Последним примером такого подхода является подписание 12 января соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Литвиненко отметил, что за исключением стран Балтии это было третье соглашение такого рода между бывшей советской республикой и другой страной, но соглашение между Украиной и Британией может оказаться гораздо более важным".

"Это первый в своем роде договор, затронувший ядро бывшей Российской империи. Господин Путин считает Украину неотъемлемой частью "исторической" России. Это первое соглашение между Украиной и великой державой, которое закрепляет новые геополитические реалии в юридическом соглашении. Это знаменует собой глубочайшее изменение подхода Запада к российской концепции ее "сфер влияния", - утверждает Литвиненко.

Он подчеркнул, что теперь Британия может служить моделью для других стран, и соглашение, подписанное 12 января, "может проложить путь для подобных соглашений с другими западными странами", при этом такие соглашения создают основу для вступления Украины в НАТО, что было бы лучшей гарантией безопасности "не только для Украины, но и для всей Восточной Европы".

"Подписав соглашение о безопасности, Британия сделала шаг в сдерживании россиян. Когда другие возьмут этот пример, их совместные усилия окажут большое влияние на агрессивную войну России и ее будущие амбиции. Для победы Украине нужны такие совместные усилия. Долгая дорога состоит из многих шагов", - резюмировал глава украинской Службы внешней разведки.

Соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией

12 января Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности. Она формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Эта поддержка будет долгосрочной.

Соглашение, в частности, предусматривает, что в случае российской атаки в будущем, Британия предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

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