Производителями компонентов к крылатой ракете" Искандер-К " оказалось четыре американские компании.

Среди деталей крылатой ракеты "Искандер-К", которой Россия ударила по центру Чернигова 19 августа 2023 года, были обнаружены четыре иностранных компонента, произведенных компаниями из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает сайт Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), которое, среди различных задач, идентифицирует компании, поставляющие электронные компоненты в РФ, усиливая военный потенциал государства-террориста.

В частности, НАПК добавило к единственной в мире открытой базе данных иностранных компонентов в оружии детали крылатой ракеты "Искандер-К", которой Россия ударила по центру Чернигова 19 августа 2023 года. Согласно этим данным, производителями этих компонентов являются американские компании Analog Devices, Integrated Silicon Solution, Maxim Integrated Products и SPANSION.

"База пополнилась 4 новыми компонентами из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", которая убила семь человек, в том числе шестилетнюю девочку. Еще более 150 человек тогда пострадали", - сказано в сообщении.

Кроме того, экспертами было определено, что ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года, а, следовательно, вполне вероятно, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Атака РФ по Чернигову

19 августа 2023 года около полудня российские оккупанты ударили ракетами по Чернигову. В то время там находилось много людей – некоторые уходили из церкви или просто ехали в транспорте. Вражеская ракета попала в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие. Люди успели перейти к укрытию, что многим спасло жизнь.

В результате вражеской атаки погибли семь человек, среди них 6-летняя девочка. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что наибольшее число жертв было на остановке общественного транспорта.

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