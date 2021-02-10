Недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел из снайперского оружия по позициям Объединенных сил, в результате чего был ранен украинский военнослужащий.
Об этом сообщает оперативно-тактические группировки "Восток" на сайте Минобороны.
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Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
«На прицельный выстрел врага украинские защитники дали адекватный ответ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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