Сейчас решение по количеству танков еще не принято.

В Великобритании рассматривают возможность передачи Украине 12 боевых танков Challenger 2.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News. В частности, британское правительство рассматривает возможность передачи Украине танков Challenger 2, которые могут быть задействованы на поле боя против российских сил, но такое решение еще не принято. В частности, предположительно, речь идет о 12 танках.

В то же время бывший глава Генерального штаба британской армии, генерал Ричард Даннатт считает, что в Украину надо отправить не менее 50 танков для того, чтобы реально повлиять на ситуацию на поле боя. Даннатт раскритиковал сообщение, что Британия, предположительно, предложит 12 танков.

Видео дня

"12 танков – это чисто символически. Я бы предлагал отправку 25, 30 или даже не менее 50 танков. Это бы принесло реальные изменения", - сказал он.

Он пояснил, что Украина, вероятно, столкнется с ситуацией, что Россия организует "определенную форму наступления" в конце зимы или в начале весны, поэтому, потребность в дополнительной помощи от Запада "как никогда возрастает".

"Если мы решим предоставить им (украинцам – УНИАН) танки и боевые машины пехоты, они должны быть достаточно сильными для подготовки серьезного контрнаступления", - добавил Даннатт.

При этом, как отмечает издание, если в конечном итоге соответствующее решение будет принято относительно незначительного количества танков, Великобритания станет первой страной Запада, которая отправит основные боевые танки в Украину.

Что такое танки Challenger 2

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, который стоит на вооружении британской армии с 1994 года. Танк оснащен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой.

Танки для Украины

11 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о необходимости предоставления Украине танков западного производства.

При этом несколько дней назад СМИ сообщили, что в британском правительстве рассматривают передачу Украине боевых танков Challenger 2.

А 11 января на Даунинг-стрит подтвердили, что британское правительство планирует передать Украине боевые танки Challenger 2 для противостояния российским оккупантам.

Вас также могут заинтересовать новости: