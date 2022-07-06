Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.

В Польшу перебрасывают британское танковое подразделение для усиления восточного фланга НАТО на фоне российской агрессии.

По словам министра обороны Мариуша Блаща, "британское танковое подразделение Challenger прибывает в Польшу с целью подкрепления сил союзников, уже находящиеся в стране".

Это еще одно веское доказательство британской поддержки восточного фланга", – подчеркнул Блащак.

Добавим, что ранее британское Минобороны анонсировало "одно из крупнейших со развертываний войск со времен холодной войны". Около 8 тысяч британских солдат, десятки танков и более 100 боевых бронированных машин будут размещены в странах Европы - от Финляндии до Северной Македонии.

НАТО официально признал Россию стратегической угрозой

В принятой накануне новой стратегической концепции Североатлантического Альянса Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе".

В частности, сказано, что Россия стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

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