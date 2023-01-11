Challenger 2 может выполнять две задачи, рассказал эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов сравнил британские танки Challenger 2 с российскими.

"В линейке западных машин Challenger пасет задних, но, сравнивая с российскими танками, я бы поставил Challenger на голову выше. Только потому что технологии его производства более современны, они соответствуют западным стандартам. Эти танки строились с применением более совершенных методов производства и ведения огня", - заявил он.

По словам Жданова, Challenger 2 может выполнять две задачи - вести огонь с закрытой огневой позиции, а также поддерживать пехоту в бою.

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Вместе с тем эксперт отметил, что данные танки не входят в десятку лучших танков мира, отчасти потому что Великобритания - морская держава, которая всегда упор делала на флот: "Танкостроение Великобритании далеко от совершенства".

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки танков для Украины. Речь идет об основных танках британской армии Challenger 2.

Challenger 2 - что о них известно

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке.

В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.