Премьер уже поручил министру обороны усиленно работать над снабжением.

На Даунинг-стрит впервые подтвердили, что британское правительство планирует передать Украине боевые танки Challenger 2 для защиты от российского вторжения.

Как сообщает Financial Times, представитель правительства объявил, что премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы продвинуться дальше и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая передачу танков".

Как пишет FT, если соглашение будет подписано, Великобритания станет первой западной страной, которая предоставила Украине современные тяжелые боевые танки.

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Впрочем, Польша, похоже, опередила британцев, ведь сегодня Анджей Дуда в Киеве объявил, что Украина получит роту боевых танков Leopard. Речь идет о 10 единицах тяжелых танков.

Challenger 2 для Украины

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке.

В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.

Challenger 2 состоит на вооружении британской армии с 1994 года. Его вес 62,5 тонны. Танк вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой.

Группа Challenger находится в Эстонии в рамках миссии НАТО в Восточной Европе по сдерживанию российской агрессии. Перед этим Challenger 2 использовали в Боснии и во время войны в Ираке в 2003 году. В прошлом году 14 таких танков получила Польша.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что в британском правительстве работают над передачей Украине боевых танков.

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