В результате утреннего вражеского удара по Харькову ранения получили 15 человек.

Вследствие утреннего ракетного удара по Харькову погибли три человека, около 15 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Около четырех часов утра враг нанес удары по инфраструктуре. Это одно из коммунальных предприятий Харькова, однако рядом с ним расположен жилой дом, который очень пострадал. Там, по нашим данным, в настоящее время погибли 3 человека, получили ранения около 15. Там довольно значительные разрушения, и сейчас на месте работают подразделения ГСЧС, экстренной медицинской помощи, и мы прогнозируем по этому объекту увеличение количества жертв", - сказал Синегубов.

Также, по его словам, было нанесено два ракетных удара по культурной инфраструктуре Харькова, по предварительным данным, жертв там нет.

Что касается вражеских обстрелов в Краснограде, по словам главы ОВА, погибла семья, в том числе 12-летний ребенок.

"По городу Красноград также был удар по жилым домам частного сектора. Полностью разрушен один частный дом, к сожалению, погибла семья, включая ребенка 12 лет. Также разрушены еще 10 домов вокруг этого места. Там работают подразделения ГСЧС, окончательное количество жертв будем устанавливать", - сказал председатель ОВА.

Синегубов отметил, что всего за сутки зафиксировано около 8 ракетных пусков по Харькову и области.

"Имеем 12 погибших, включая детей, и 38 раненых, которые доставлены в медицинские учреждения", - сказал он.

Напомним, оккупанты утром 18 августа попали в помещение общежития, которое находится в Слободском районе Харькова. Сначала сообщалось об одной жертве и 18 раненых. Среди пострадавших было двое детей. Позже число жертв ракетного удара возросло до двух человек.

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