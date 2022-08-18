Вследствие утреннего ракетного удара по Харькову погибли три человека, около 15 получили ранения.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.
"Около четырех часов утра враг нанес удары по инфраструктуре. Это одно из коммунальных предприятий Харькова, однако рядом с ним расположен жилой дом, который очень пострадал. Там, по нашим данным, в настоящее время погибли 3 человека, получили ранения около 15. Там довольно значительные разрушения, и сейчас на месте работают подразделения ГСЧС, экстренной медицинской помощи, и мы прогнозируем по этому объекту увеличение количества жертв", - сказал Синегубов.
Также, по его словам, было нанесено два ракетных удара по культурной инфраструктуре Харькова, по предварительным данным, жертв там нет.
Что касается вражеских обстрелов в Краснограде, по словам главы ОВА, погибла семья, в том числе 12-летний ребенок.
"По городу Красноград также был удар по жилым домам частного сектора. Полностью разрушен один частный дом, к сожалению, погибла семья, включая ребенка 12 лет. Также разрушены еще 10 домов вокруг этого места. Там работают подразделения ГСЧС, окончательное количество жертв будем устанавливать", - сказал председатель ОВА.
Синегубов отметил, что всего за сутки зафиксировано около 8 ракетных пусков по Харькову и области.
"Имеем 12 погибших, включая детей, и 38 раненых, которые доставлены в медицинские учреждения", - сказал он.
Напомним, оккупанты утром 18 августа попали в помещение общежития, которое находится в Слободском районе Харькова. Сначала сообщалось об одной жертве и 18 раненых. Среди пострадавших было двое детей. Позже число жертв ракетного удара возросло до двух человек.